CoolModFiles: Mod-Player spielt zufällige Tracks im Browser Published 11.10.2020 - 12:09 by osz



Der GitHub-Nutzer Orhun hat einen einfachen Player geschrieben, der im Web Browser funktioniert und zufällige Mod-Tracks von modarchive.org abspielt. Dabei werden auch weitere, in der Mod-Datei enthaltene Informationen ausgelesen und dargestellt. Außerdem lässt sich der aktuell abgespielte Track auch direkt bookmarken oder teilen, da sich zu jedem abgespielten Track eine eindeutige ID im URL verändert.



Zum GitHub-Repository:

Vermutlich werden die meisten modarchive.org kennen. Es handelt sich um eine Website mit einem sehr großen Archiv an Mod-Track in unterschiedlichen Formaten.Der GitHub-Nutzer Orhun hat einen einfachen Player geschrieben, der im Web Browser funktioniert und zufällige Mod-Tracks von modarchive.org abspielt. Dabei werden auch weitere, in der Mod-Datei enthaltene Informationen ausgelesen und dargestellt. Außerdem lässt sich der aktuell abgespielte Track auch direkt bookmarken oder teilen, da sich zu jedem abgespielten Track eine eindeutige ID im URL verändert.Zum GitHub-Repository: https://github.com/orhun/CoolModFiles Direkt zu CoolModFiles: https://coolmodfiles.com/

