BassoonTracker: Old-school Amiga Music Tracker im Web-Browser Published 11.10.2020 - 12:00 by osz



Wem im Gegensatz zu mir das Talent geschenkt wurde Musik machen zu können und wer außerdem auf dem Amiga schon Musik gemacht hat oder immer noch macht, der oder die dürfte sich eventuell über einen old-school Musik Tracker im Web-Browser freuen.



Der BassoonTracker ist, wie es im GitHub-Repository des Nutzers Steffest aus Antwerpen in Belgien heißt, ein old-school Amiga Music Tracker. Der quelloffene Musik Tracker wurde in JavaScript geschrieben und läuft somit im Webbrowser. Wer möchte, kann also quasi von fast überall her musizieren. Im Player selbst sind zu Demonstrationszwecken auch einige Mods enthalten.



Zum GitHub-Repository:

