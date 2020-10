Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at



Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future: Cheats Datenbank Update Published 10.10.2020 - 11:18 by AndreasM



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:





09 Okt 2020 -

09 Okt 2020 -

09 Okt 2020 -

02 Okt 2020 -

02 Okt 2020 -

02 Okt 2020 -

02 Okt 2020 - News URL: https://www.amigafuture.de/app.php/GTT/new/2019

