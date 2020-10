Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Wayfarer: Ein neuer WebKit-basierter Web-Browser für MorphOS Published 04.10.2020 - 18:24 by osz



Der Web-Browser wurde in Objective C geschrieben und basiert auf einem WeKit-Branch aus der Mitte diesen Jahres, womit er ziemlich aktuell ist. Er beinhaltet einen Download- und Bookmark-Manager, sowie einen eingebauten Werbeblocker. Zudem unterstützt er die Web Crypto API, die für die Verwendung des Web-Interfaces von Telegram oder WhatsApp benötigt wird. Passwörter werden in Wayfarer mittels der cryptostorage.library verschlüsselt abgelegt. Außerdem unterstützt der Browser selbst signierte Zertifikate.



Wayfarer 1.0 ist ein neuer, auf WebKit basierter Web-Browser für MorphOS.

Der Web-Browser wurde in Objective C geschrieben und basiert auf einem WeKit-Branch aus der Mitte diesen Jahres, womit er ziemlich aktuell ist. Er beinhaltet einen Download- und Bookmark-Manager, sowie einen eingebauten Werbeblocker. Zudem unterstützt er die Web Crypto API, die für die Verwendung des Web-Interfaces von Telegram oder WhatsApp benötigt wird. Passwörter werden in Wayfarer mittels der cryptostorage.library verschlüsselt abgelegt. Außerdem unterstützt der Browser selbst signierte Zertifikate.

Die Software ist im Download ca. 24 MB groß und kann von der offiziellen Website heruntergeladen werden: https://wayfarer.icu/

