MorphOS 3.14 ist da Published 04.10.2020 - 18:16 by osz



Die aktuelle Version wurde überwiegend Wartungs- und Stabilitätsarbeiten gewidmet, bringt jedoch auch Verbesserungen im Kernel mit. Die exec.library bringt nun TLS-Unterstützt mit. Außerdem fanden Updates von Netstack sowie der ixemul.library statt. Weiterhin kommt Version 3.14 von MorphOS mit 230 neuen und mehr als 100 überarbeiteten Übersetzungsdateien.



Vor der Durchführung des Updates wird darauf hingewiesen die Anleitungen zu lesen.



