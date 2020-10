Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at



Gamescom Digital: https://gamescom.amigafuture.de Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Neues Amiga-Spiel: Vegetables Deluxe Published 04.10.2020 - 18:05 by osz



Bei Vegetables Deluxe handelt es sich um ein Puzzle-Spiel, bei dem es darum geht Spielsteine in ihrer Position zu vertauschen, bis mindestens drei oder mehr gleiche Spielsteine aufeinander folgen, so dass sich diese auflösen. Hin und wieder gelangt jedoch ein unbeweglicher Stein auf das Spielfeld. Diese Steine können nur unter bestimmten Bedingungen aufgelöst werden, was den Spielverlauf zunehmend kniffliger gestaltet.



Vegetables Deluxe kann über itch.io für einen frei wählbaren Preis bezogen werden: News Source: Indie Retro News

News Source URL: http://indieretronews.com/2020/10/vegetables-deluxe-fabulous-c64-match-3.html

Vegetables Deluxe wurde von Mike Richmond für die RGCD 16k Competition 2019 für den C64 veröffentlicht. Später gab es eine überarbeitete Version des Spiels von Double Sided Games. Nun ist das in Blitz Basic geschriebene Spiel auch für den Amiga verfügbar und läuft auf allen Amigas mit 512 KB RAM.Bei Vegetables Deluxe handelt es sich um ein Puzzle-Spiel, bei dem es darum geht Spielsteine in ihrer Position zu vertauschen, bis mindestens drei oder mehr gleiche Spielsteine aufeinander folgen, so dass sich diese auflösen. Hin und wieder gelangt jedoch ein unbeweglicher Stein auf das Spielfeld. Diese Steine können nur unter bestimmten Bedingungen aufgelöst werden, was den Spielverlauf zunehmend kniffliger gestaltet.Vegetables Deluxe kann über itch.io für einen frei wählbaren Preis bezogen werden: https://mikerichmond.itch.io/vegetables-amiga Indie Retro Newshttp://indieretronews.com/2020/10/vegetables-deluxe-fabulous-c64-match-3.html

Back to previous page