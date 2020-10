Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 04.10.2020 - 15:20 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Monkey Island 2 #07: Wie viele Finger zeige ich? (RetroPlay/Amiga)



Ist ein Glücksspiel immer noch ein Glücksspiel, wenn man dem Glück etwas nachhilft? Wir wollen auf die Party der Gouverneurin, aber das Glücksrad steht zwischen uns und einem Wiedersehen. Wenn es da nicht jemanden gäbe, der das System geknackt hat... allerdings versteckt der sich hinter einer rätselhaften Fingerakrobatik, und Dennis macht mit Hagen schnell einen Crashkurs in Sachen versteckter Logik und um-die-Ecke-denken. Und um die Ecke gehen wir dann ein paar Mal, denn wir wollen alle Preise. ALLE!!! Muhaha...



https://www.youtube.com/watch?v=2IVga2nQtBg





Monkey Island 2 #08: Faschingszeit auf Booty Island (RetroPlay/Amiga)



Sushi-Time... Wie war das doch gleich? Ein Fisch macht Dich satt für einen Tag. Aber mit einer Angel... ja, da tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf! Also gehen wir eine blöde Wette ein und müssen nun den dicksten Fisch aller Zeiten fangen, um an eine Angel zu kommen. Nur - wie kommen wir an den Fisch, so ohne Angel? Wir schauen uns auf Phatt Island einmal um und stoßen auf Merkwürdigkeiten am Wasserfall. Um dieses Rätsel zu knacken, bedarf es aber weiterer Ausrüstung...



https://www.youtube.com/watch?v=WjKU2hBLamc





Historyline #189: Unternehmen Petticoat (RetroPlay Live/Amiga)



Die Frontlinien stehen. Dennis geht langsam in den Endspurt über bei seiner Fokker als Klemmbausteinmodell, während Hagen den Sieg für "in ner halben Stunde" anpeilt. Unglücklicherweise ziehen sich die Franzosen so elegant zur Seite, dass die Übernahme der Kriegsmaschinerie nicht gelingen mag. Dafür verzweifelt er ein klein wenig am Multitasking und fühlt sich den Mimimi-Anschuldigungen unserer geneigten Zuschauer ausgesetzt. Eine Runde Mitleid, bitte... Ein Wettstreit entbrennt - wer wird früher fertig: Dennis mit seiner Fokker oder Hagen mit dem Sieg in dem Historyline-Szenario? Aber bitte gefühlvoll...



https://www.youtube.com/watch?v=KQj_ODaizcU





Wir bekommen den Drehwurm: Rotator (Retro Today/Amiga)



Nachdem wir in einem unserer letzten Jump'n'Runs nur gekrochen sind, dürfen wir heute drehenderweise hüpfen. Der Name von "Rotator" ist Programm: in dem rotierenden Gefährt, das ein klein wenig an den Boingball in Alu erinnert, müssen wir in dem Level Diamanten einsammeln, mit herumliegenden Schlüsseln Schlösser knacken, Türen öffnen, Fallen ausweichen und überhaupt alles mitnehmen, was nicht festgenagelt ist, und das, bevor die rote Flut uns erwischt. Die Physik fodert der Steuerung ihren Tribut ab. Schneller drehen und hüpfen heißt weiter springen. Klingt einfach? Findet's raus!



