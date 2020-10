Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Drei (noch) unfertige Platformer Spiele Published 04.10.2020 - 12:52 by osz



Der erste Titel ist The Legend Of Flaming Sword, ein in RedPill entwickelter Platformer im noch recht frühen Alpha-Entwicklungsstadium von Yoz Montana. Aktuell ist nur ein Vorschau-Video vorhanden:



Titel Nummer zwei erinnert stark an Alex Kidd und ist Monkey Lad von Erik Hogan. Hierbei handelt es sich allerdings vorläufig nur um eine Demo, welche die Fähigkeiten der eingesetzten Game Engine verdeutlichen soll. Ob es jemals mehr geben wird, steht allerdings in den Sternen. Einen Link zum English Amiga Board, den Link zur Demo und ein Vorschau-Video findet man aber auf Indie Retro News:



Der dritte und somit letzte Titel heißt Green Thang und ist ein Platformer, der um das Jahr 1994 entstanden sein muss, aber wie so oft nicht weiterentwickelt wurde. Für den Amiga existiert jedoch ein Prototyp, der den Spieler zwei Level erkunden lässt. Außerdem gibt es hier noch ein Vorschau-Video:



Wie Indie Retro News berichtet, befinden sich derzeit drei Spiele aus dem Platformer-Genere für den Amiga in Entwicklung bzw. noch nicht fertig entwickelt.

Der erste Titel ist The Legend Of Flaming Sword, ein in RedPill entwickelter Platformer im noch recht frühen Alpha-Entwicklungsstadium von Yoz Montana. Aktuell ist nur ein Vorschau-Video vorhanden: http://www.indieretronews.com/2020/09/t ... alpha.html 

Titel Nummer zwei erinnert stark an Alex Kidd und ist Monkey Lad von Erik Hogan. Hierbei handelt es sich allerdings vorläufig nur um eine Demo, welche die Fähigkeiten der eingesetzten Game Engine verdeutlichen soll. Ob es jemals mehr geben wird, steht allerdings in den Sternen. Einen Link zum English Amiga Board, den Link zur Demo und ein Vorschau-Video findet man aber auf Indie Retro News: http://www.indieretronews.com/2020/09/m ... -demo.html 

Der dritte und somit letzte Titel heißt Green Thang und ist ein Platformer, der um das Jahr 1994 entstanden sein muss, aber wie so oft nicht weiterentwickelt wurde. Für den Amiga existiert jedoch ein Prototyp, der den Spieler zwei Level erkunden lässt. Außerdem gibt es hier noch ein Vorschau-Video: http://www.indieretronews.com/2020/09/g ... ction.html 

Wir hoffen sehr, dass die drei vorgestellten Titel hoffentlich noch finalisiert werden, die Amiga-Spieler würde es mit Sicherheit sehr freuen.

