Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at



Gamescom Digital: https://gamescom.amigafuture.de Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Funfair Inc: Theme Park für den C64 Published 03.10.2020 - 15:33 by osz



Dass im schon ein wenig betagten Brotkasten mehr steckt, als man vielleicht bis vor einigen Jahren noch angenommen hat, wird immer wieder unter Beweis gestellt. So auch diesmal, mit einer Spiele-Portierung für den C64, das unter anderem auf dem Amiga sehr populär war.



Eine an Wirtschaftssimulation Theme Park angelehnte Spieleportierung unter dem Namen Funfair Inc, soll voraussichtlich im Dezember diesen Jahres den Weg auf den C64 finden. Das Spielprinzip muss wohl nicht erklärt werden, da es allgemein bekannt sein dürfte. Auf dem C64 erwarten den Spieler 32 Fahrgeschäfte und Tierattraktionen, 20 Verkaufs- und Spielstände, sowie 16 weitere Einrichtungen, wie zum Beispiel Toilettenhäuschen.



Mehr Informationen gibt es auf itch.io: Manchmal muss eine Amiga-Meldung über eine Spiele-Portierung auch in eine andere Richtung laufen, nämlich vom Amiga auf ein anderes System.Dass im schon ein wenig betagten Brotkasten mehr steckt, als man vielleicht bis vor einigen Jahren noch angenommen hat, wird immer wieder unter Beweis gestellt. So auch diesmal, mit einer Spiele-Portierung für den C64, das unter anderem auf dem Amiga sehr populär war.Eine an Wirtschaftssimulation Theme Park angelehnte Spieleportierung unter dem Namen Funfair Inc, soll voraussichtlich im Dezember diesen Jahres den Weg auf den C64 finden. Das Spielprinzip muss wohl nicht erklärt werden, da es allgemein bekannt sein dürfte. Auf dem C64 erwarten den Spieler 32 Fahrgeschäfte und Tierattraktionen, 20 Verkaufs- und Spielstände, sowie 16 weitere Einrichtungen, wie zum Beispiel Toilettenhäuschen.Mehr Informationen gibt es auf itch.io: https://arlagames.itch.io/funfair-inc

Back to previous page