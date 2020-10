Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Tristam Island: Ein neues Text-Adventure Published 03.10.2020 - 15:19 by osz



Nachdem man samt Flugzeug im Meer abgestürzt ist, wird man an die Küste einer kleinen Insel angeschwemmt. Dummerweise hat man nicht all zu viel dabei und muss daher die Insel erkunden um zu überleben. Dabei findet man heraus, dass die Insel vor einigen Jahren bereits bewohnt war. Aber warum sind die Leute gegangen? Und warum gibt es einen Zaun um das weiße Haus oben auf dem Hügel?



Die Vollversion des Spiels soll in einigen Wochen (20. November) auf itch.io für 3,99 USD für insgesamt 33 Computer-Systeme verfügbar sein. Wer heute schon auf der nachfolgenden Seite vorbestellt, erhält nach erscheinen zusätzliche einige digitale Extras, heißt es da:



Wer die Demo-Version des Spiels schon einmal auf seinem System ausprobieren möchte, kann dieser ebenfalls auf itch.io beziehen: News Source: Amiga-News

News Source URL: http://amiga-news.de/de/news/AN-2020-10-00003-DE.html

