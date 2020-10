Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at



Gamescom Digital: https://gamescom.amigafuture.de Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Dodgy Rocks: Neues Amiga-Spiel im Arcade-Stil Published 03.10.2020 - 13:32 by osz



Während von oben Felsbrocken runtergeschmissen werden, versucht man unten diese zu zerschmettern und dabei nicht von einem der herabfallenden Felsbrocken erschlagen zu werden. Auf diese Weise sammelt man Punkte und hangelt sich von Level zu Level. Mit jedem Level nehmen Tempo und Schwierigkeit allerdings zu. Man erlernt mit der Zeit jedoch auch neue Moves, die das Spiel interessanter gestalten und dem Spieler neue Möglichkeiten bieten.



Das Spiel läuft bereits auf einem OCS-/ECS-Amiga mit 1 MB RAM und kann unter anderem im Aminet heruntergeladen werden:



Wer den Autor unterstützen möchte, kann das Spiel allerdings auch über itch.io erwerben und dort selber einen Betrag wählen:



Ab 1,99 USD gibt es das Spiel zudem als Download für Windows, Mac und Linux. Dort kann für 2,99 USD auch ein DIN A4 Poster zum Spiel erworben werden. Außerdem ist das Spiel auch kostenlos im Google Play Store bzw. Apple Appstore verfügbar. Für einen kleinen Betrag lässt sich die Smartphone-App allerdings um zusätzliche Funktionen erweitern.



Noch mehr Informationen gibt es aber auch im English Amiga Board: Bei Dodgy Rocks handelt es sich um ein kurzweiliges Spiel im Arcade-Stil, welches durch seine Einffachheit überzeugt.Während von oben Felsbrocken runtergeschmissen werden, versucht man unten diese zu zerschmettern und dabei nicht von einem der herabfallenden Felsbrocken erschlagen zu werden. Auf diese Weise sammelt man Punkte und hangelt sich von Level zu Level. Mit jedem Level nehmen Tempo und Schwierigkeit allerdings zu. Man erlernt mit der Zeit jedoch auch neue Moves, die das Spiel interessanter gestalten und dem Spieler neue Möglichkeiten bieten.Das Spiel läuft bereits auf einem OCS-/ECS-Amiga mit 1 MB RAM und kann unter anderem im Aminet heruntergeladen werden: http://aminet.net/package/game/actio/DodgyRocks Wer den Autor unterstützen möchte, kann das Spiel allerdings auch über itch.io erwerben und dort selber einen Betrag wählen: https://nivrig.itch.io/dodgy-rocks Ab 1,99 USD gibt es das Spiel zudem als Download für Windows, Mac und Linux. Dort kann für 2,99 USD auch ein DIN A4 Poster zum Spiel erworben werden. Außerdem ist das Spiel auch kostenlos im Google Play Store bzw. Apple Appstore verfügbar. Für einen kleinen Betrag lässt sich die Smartphone-App allerdings um zusätzliche Funktionen erweitern.Noch mehr Informationen gibt es aber auch im English Amiga Board: http://eab.abime.net/showthread.php?p=1 ... ost1428039

Back to previous page