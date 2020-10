Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

WHDLoad: Neue Pakete online Published 03.10.2020 - 13:31 by AndreasM



Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.



Die Installations-Pakete können unter der URL



Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen:





WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: Tiny Bobble - [new] - (Pink^aBYSs) done by JOTD - Info Raffles - [updated] - (The Edge/Softek) 68020 restriction removed, added joypad controls, trainer added, manual added - Info

