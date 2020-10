Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

Raspberry Pi Zero als Flickerfixer/Video-Modul Published 03.10.2020 - 12:15 by osz



Weitere Informationen gibt es auf der GitHub-Projekt-Seite: GitHub sei Dank, ist in den vergangenen Jahren so manches Hardware-Projekt für den Amiga relativ schnell an die Öffentlichkeit gelangt, so auch im aktuell vorliegenden Fall, namems Amiga-Digital-Video.Das Projekt widmet sich der Nutzung eines Raspberry Pi Zero als eine Art kostengünstiger Flickerfixer bzw. Video-Modul für alle Amigas mit einem gesockelten OCS Denise-Chip (Unterstützung für ECS soll folgen). Benötigt wird einzig der Raspberry Pi Zero samt Zubehör (Speicherkarte und HDMI-Kabel/-Adapter), sowie eine Adapter-Platine, die in den Denise-Sockel gesteckt wird und auf die dann der Denise-Chip und der Raspberry Pi Zero gesteckt werden. Anschließend wird das Video-Signal via HDMI ausgegeben. Eine Verzögerung soll vorhanden sein, diese soll sich laut Projekt-Seite allerdings auf höchstens wenige Millisekunden belaufen. Das Projekt basiert auf der RGBtoHDMI-Software, die ebenfalls auf GitHub zu finden ist und im Projekt verlinkt wurde. RGBtoHDMI wurde ursprünglich als eine Video-Lösung für den BBC Micro entwickelt.Weitere Informationen gibt es auf der GitHub-Projekt-Seite: https://github.com/c0pperdragon/Amiga-Digital-Video

