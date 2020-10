Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

vlink 0.16f veröffentlicht Published 02.10.2020 - 21:37 by AndreasM



Der Linker kann über GNU-Stil Skripte gesteuert werden um absoluten Code zu generieren, aber es läuft auch sehr gut mit den Standardregeln um verschiebbare ausführbare Dateien zu erstellen, wie für AmigaOS oder MorphOS erforderlich.



Natürlich kann es technische Einschränkungen bei unterschiedlichen Dateiearchitekturen geben die aufgrund inkompatibler Typen nicht zusammengeführt werden können, Endungen oder Symbol-Namen mit und ohne führenden Unterstriche. Aber in der Theorie ist alles möglich!



Änderungen:



* Neues Zieldateiformat os9-6809 zum Generieren von OS-9-Modulen für 6809-Systeme.

* OS9-spezifische Optionen: -os9-mem, -os9-name, -os9-ns, -os9-rev.

* Neue binäre Zieldateiformate Applebin (Apple DOS 3.3), Ataricom (Atari 8-Bit), Cocoml (Tandy Color Computer) und Dragonbin (Dragon DOS).

* Die neue Option -m ermöglicht die spezielle Behandlung eines Feature-Mask-Suffixes in Symbolnamen (globale Definitionen und externe Referenzen).

* Neue Option -Crel gibt Konstruktor- / Destruktorfunktionsreferenzen aus, die relativ zu ihrer Tabellenposition sind.

* Cbmreu-Ziel für C64 REU-Speichererweiterung hinzugefügt.

* Neue Linker-Skriptfunktionen ORIGIN () und LENGTH () für Speicherbereiche.

* Beschreibung der Linkerskripte in der Dokumentation enthalten.

* Fehler mit dem AT (lma) -Attribut in den Definitionen der Linker-Skriptabschnitte behoben.

* (Elf) Verweis auf definierte schwache Symbole wieder korrigiert.

* (ados / ehf) Externe Referenzen für kleine Daten können jetzt einen signierten Zusatz haben, während Verschiebungen für kleine Daten immer noch einen vorzeichenlosen Abschnittsversatz verwenden.



