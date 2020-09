Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Hollywood: RebelSDL 1.1 erschienen Published 28.09.2020 - 10:49 by AndreasM



RebelSDL 1.1 ist ein größeres Update mit zahlreichen Verbesserungen. So wird nun zum ersten Mal auch AmigaOS 4 unterstützt.

Damit ist es nun erstmals möglich, über Hollywood-Skripte auch die neuen OS4-Grafiktreiber Warp3D Nova und OpenGL ES zu benutzen, was zu einer dramatischen Steigerung der Geschwindigkeit beim Zeichnen und Skalieren von Grafiken führt. Für MorphOS ist RebelSDL jetzt auch in einer speziellen Version für PowerSDL erhältlich. Da SDL2 unter MorphOS noch keine Hardwarebeschleunigung unterstützt, ist es sinnvoller, weiterhin PowerSDL zu benutzen, auch wenn dies noch auf SDL1 basiert. Schließlich wird RebelSDL für Linux ARM nun in drei Ausführungen angeboten: Einmal speziell für die Videohardware des Raspberry Pi sowie in jeweils einer generischen Version für OpenGL und in einer Version für OpenGL ES. Dadurch ist es möglich, das Maximum aus der spezifischen ARM-Linux-Hardware herauszuholen. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche allgemeine Verbesserungen für alle Plattformen.



RebelSDL 1.1 steht ab sofort zum kostenlosen Download für eine Vielzahl von Plattformen auf dem offiziellen Hollywood-Portal bereit. Das Distributionsarchiv enthält neben dem eigentlichen Programm auch noch 20 Beispielskripte und ausführliche Dokumentation in verschiedenen Formaten (PDF, HTML, CHM, AmigaGuide).



