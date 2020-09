Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at



Gamescom Digital: https://gamescom.amigafuture.de Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Shaderjoy 1.16 veröffentlicht Published 27.09.2020 - 19:49 by AndreasM



Änderungen:



- Verbesserte AppWindow-Funktion: Laden Sie die Datei auf die aktuell aktive Seite.

- Verbessertes Kanalfenster, Eingangsauswahl über andere Geräte verschieben.

- Gadget zur Auswahl von Texturdateien deaktiviert, wenn der Puffer ausgewählt ist.

- Meldungsfeld wird angezeigt, wenn die Pufferkompilierung fehlschlägt.

- Kompiliert alle Programme (Bild+Puffer), wenn auf die Schaltfläche Kompilieren geklickt wird.

- Synchronisiert den Shader-Code von der GUI, wenn auf die Schaltfläche zum Kompilieren geklickt wird.

- Entfernt Pufferreferenzen in Kanälen, wenn eine Pufferregisterkarte geschlossen ist.

- Verschiedene Protokollierungsstufen implementiert. (Noch nicht weit verbreitet.)

- Debug-Protokollierung verbesserrt, insbesondere in Bezug auf OpenGL-Ressourcen.

- Behebung eines Fehlers, der die Konfiguration des Pufferkanals verhinderte.

- Weiteren Rendering-Durchgang hinzugefügt: Bild in ein FBO rendern.

- Verwendt den zuletzt gerenderten Puffer, anstatt im Pausenmodus neue Frames zu generieren.

- Löscht FBO-Texturen beim Ändern der Fenstergröße.

- Texturfilterung für Puffer implementiert.



http://capehill.kapsi.fi/



Quelle: Shaderjoy 1.16, ein OpenGL-ES basierter Abspieler für Fragment-Shader, wurde für Amiga OS4 veröffentlicht. Benötigt neben OpenGL ES 2.0 auch Warp3D Nova.Änderungen:- Verbesserte AppWindow-Funktion: Laden Sie die Datei auf die aktuell aktive Seite.- Verbessertes Kanalfenster, Eingangsauswahl über andere Geräte verschieben.- Gadget zur Auswahl von Texturdateien deaktiviert, wenn der Puffer ausgewählt ist.- Meldungsfeld wird angezeigt, wenn die Pufferkompilierung fehlschlägt.- Kompiliert alle Programme (Bild+Puffer), wenn auf die Schaltfläche Kompilieren geklickt wird.- Synchronisiert den Shader-Code von der GUI, wenn auf die Schaltfläche zum Kompilieren geklickt wird.- Entfernt Pufferreferenzen in Kanälen, wenn eine Pufferregisterkarte geschlossen ist.- Verschiedene Protokollierungsstufen implementiert. (Noch nicht weit verbreitet.)- Debug-Protokollierung verbesserrt, insbesondere in Bezug auf OpenGL-Ressourcen.- Behebung eines Fehlers, der die Konfiguration des Pufferkanals verhinderte.- Weiteren Rendering-Durchgang hinzugefügt: Bild in ein FBO rendern.- Verwendt den zuletzt gerenderten Puffer, anstatt im Pausenmodus neue Frames zu generieren.- Löscht FBO-Texturen beim Ändern der Fenstergröße.- Texturfilterung für Puffer implementiert.Quelle: https://www.os4welt.de

Back to previous page