Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at



Gamescom Digital: https://gamescom.amigafuture.de Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 27.09.2020 - 11:42 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Monkey Island 2 #05: Der Rattenfänger von Woodtick (RetroPlay/Amiga)



Ein Buch enthüllt wertvolle Informationen über den sagenumwobenen Big Whoop, den magischen Schatz, der LeChuck endgültig besiegen kann mitsamt den Überresten von LeChuck (die wir ihm auch noch überlassen haben). Largo ist abgehauen, und wir können nun endlich ein Schiff chartern, um uns auf die Reise zu begeben. Fehlt nur noch ein wenig Kleingeld... das hatte LeGrande schon ausgegeben. Also gehen wir zur Abwechslung mal systhematisch vor und klappern alles ab, was irgendwie nützlich sein könnte. Irgendwie müssen wir die Ratte einkerkern. Ein Königreich für ein Seil! Aber am Ende war's ja doch eine Nummer kleiner als gedacht...



https://www.youtube.com/watch?v=VBiFcbKii0U





Monkey Island 2 #06: Eine Szene aus Disneyland (RetroPlay/Amiga)



Wir wollen von der Insel, um den Schatz zu finden. Nach einem kurzen Kapitelwechsel machen wir uns daran, unser Vorhaben fortzusetzen, und werden mit einer sehr ungemütlichen Zwischensequenz begrüßt. LeChuck ist wieder da! Als Zombiepirat!!! Und er ist sauer auf uns...



Wir müssen Big Whoop finden, doch wo sollen wir anfangen? Ein Blick auf die Karte offenbart zahlreiche Möglichkeiten, also Segel setzen und los! Aber natürlich ist nicht alles so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Unglücklicherweise hat LeChuck ein ordentliches Kopfgeld auf uns ausgesetzt, und ehe wir uns versehen, sitzen wir in der Zelle auf Phatt Island. Erm... Hilfe...?!



https://www.youtube.com/watch?v=N09xdVag968





Historyline #188: Hagens Beauty Palace (RetroPlay Live/Amiga)



Eine Kurierfahrt ohne Fahrzeug - das bekommt Hagen nur hin, wenn er dazu eine epische Geschichte erzählen kann. Leider fehlt das Vorher-Nachher-Bild vom letzten Dreh, und die Schminktipps bleiben auch aus. In Zweifel einfach niedlich lächeln und winken! Hagens Taktik geht bei Historyline hingegen voll auf - zuschlagen, wenn keiner hinsieht, und den französischen Einheiten den Boden unter den Füßen wegziehen. In bester Jahrmarkts-Manier: Gewinnen, gewinnen, gewinnen! Und trotzdem wagt Dennis sich an taktische Tipps heran, während er in der Klemmbausteinschale wühlt. Vorsicht: Flachwitzgefahr! #dennisgefälltdas



https://www.youtube.com/watch?v=SG5s7TRakjk





Die Spiele von Virtual Dimension (Gamescom-Stream / RetroToday Spezial)



Diesmal schauen wir uns mal keine neuen Retro-Games von anderen an, sondern präsentieren Euch den aktuellen Stand unserer eigenen Games, die wir derzeit entwickeln. Mit dabei sind in dieser Aufzeichnung aus dem offiziellen Gamescom-Programm das Spiel "Glider Fight" für Atari VCS/2600, "Bomb Square Duel" für Atari 8-Bit-Homecomputer und "Cybermove" für den Amiga.



https://www.youtube.com/watch?v=URzoaNZwoXk 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Monkey Island 2 #05: Der Rattenfänger von Woodtick (RetroPlay/Amiga)Ein Buch enthüllt wertvolle Informationen über den sagenumwobenen Big Whoop, den magischen Schatz, der LeChuck endgültig besiegen kann mitsamt den Überresten von LeChuck (die wir ihm auch noch überlassen haben). Largo ist abgehauen, und wir können nun endlich ein Schiff chartern, um uns auf die Reise zu begeben. Fehlt nur noch ein wenig Kleingeld... das hatte LeGrande schon ausgegeben. Also gehen wir zur Abwechslung mal systhematisch vor und klappern alles ab, was irgendwie nützlich sein könnte. Irgendwie müssen wir die Ratte einkerkern. Ein Königreich für ein Seil! Aber am Ende war's ja doch eine Nummer kleiner als gedacht...Monkey Island 2 #06: Eine Szene aus Disneyland (RetroPlay/Amiga)Wir wollen von der Insel, um den Schatz zu finden. Nach einem kurzen Kapitelwechsel machen wir uns daran, unser Vorhaben fortzusetzen, und werden mit einer sehr ungemütlichen Zwischensequenz begrüßt. LeChuck ist wieder da! Als Zombiepirat!!! Und er ist sauer auf uns...Wir müssen Big Whoop finden, doch wo sollen wir anfangen? Ein Blick auf die Karte offenbart zahlreiche Möglichkeiten, also Segel setzen und los! Aber natürlich ist nicht alles so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Unglücklicherweise hat LeChuck ein ordentliches Kopfgeld auf uns ausgesetzt, und ehe wir uns versehen, sitzen wir in der Zelle auf Phatt Island. Erm... Hilfe...?!Historyline #188: Hagens Beauty Palace (RetroPlay Live/Amiga)Eine Kurierfahrt ohne Fahrzeug - das bekommt Hagen nur hin, wenn er dazu eine epische Geschichte erzählen kann. Leider fehlt das Vorher-Nachher-Bild vom letzten Dreh, und die Schminktipps bleiben auch aus. In Zweifel einfach niedlich lächeln und winken! Hagens Taktik geht bei Historyline hingegen voll auf - zuschlagen, wenn keiner hinsieht, und den französischen Einheiten den Boden unter den Füßen wegziehen. In bester Jahrmarkts-Manier: Gewinnen, gewinnen, gewinnen! Und trotzdem wagt Dennis sich an taktische Tipps heran, während er in der Klemmbausteinschale wühlt. Vorsicht: Flachwitzgefahr! #dennisgefälltdasDie Spiele von Virtual Dimension (Gamescom-Stream / RetroToday Spezial)Diesmal schauen wir uns mal keine neuen Retro-Games von anderen an, sondern präsentieren Euch den aktuellen Stand unserer eigenen Games, die wir derzeit entwickeln. Mit dabei sind in dieser Aufzeichnung aus dem offiziellen Gamescom-Programm das Spiel "Glider Fight" für Atari VCS/2600, "Bomb Square Duel" für Atari 8-Bit-Homecomputer und "Cybermove" für den Amiga.

Back to previous page