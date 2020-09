Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Gamescom Digital: https://gamescom.amigafuture.de Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

REV'n'GE! #114 veröffentlicht Published 27.09.2020 - 19:21 by AndreasM



In dieser Ausgabe handelt es sich bei den beiden netten Rezensionen um F17 Challenge für Amiga und Mayhem in Monsterland für Commodore 64. Es gibt natürlich viele weitere nette Rezensionen, die man wie die Myst-Serie im Abschnitt "Repechage" lesen kann.



REV'n'GE! ist ein Fanzine, das Spiele auf Vintage-Plattformen in Italienisch und Englisch rezensiert. Der Repechage-Bereich wird mit 4 oder 5 alten Spielen sehr gut fortgesetzt, damit einige alte, nie übersetzte Rezensionen erneut gelesen werden können.In dieser Ausgabe handelt es sich bei den beiden netten Rezensionen um F17 Challenge für Amiga und Mayhem in Monsterland für Commodore 64. Es gibt natürlich viele weitere nette Rezensionen, die man wie die Myst-Serie im Abschnitt "Repechage" lesen kann.Quelle:Facebook
https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/
SendSpace
https://www.sendspace.com/file/1ge5ch
Mega
https://mega.nz/file/es9lRYYR#vgiWdn4IP ... pPst7DIB5E

