Amiga Bootblock Reader 4 veröffentlicht Published 26.09.2020 - 12:43 by AndreasM



Nach langem Warten veröffentlichen wir eine weitere Version unseres Bootblock-Programms



ABR ist ein Windows-Programm, mit dem Amiga-Bootblocks aus Amiga-Festplattendateien gelesen und geschrieben werden können.



- Erkennt jetzt 2166 verschiedene Bootblocks

- Brainfile / Kategorieliste jetzt im XML-Format, um das einfache Bearbeiten / Importieren zu ermöglichen

- Unterstützt ADFs, DMS, ADZ (Gzipped ADF) und Zipped ADF-Dateien (für das Scannen von DMS ist XDMS erforderlich

- Filtert jetzt die Verzeichnissuche, um nur Datenträger- und Bootblock-Dateien zu scannen, sofern nicht anders angegeben

- Unterstützt jetzt das Scannen von Unterverzeichnissen

- 'Encyclopedia' von Amiga-Bootblock-Programmen wurde nur zum Spaß hinzugefügt

- Überarbeitete Benutzeroberfläche, um mehr Optionen zu ermöglichen

- Viele schlechte Erkennungen wurden behoben

- Abschnitt 'Hinweis' hinzugefügt, um eine Bootblock-Beschreibung zu ermöglichen

- Anzeige der Kickstart-Anforderung hinzugefügt und ob Datenträgerdaten für den Start benötigt werden

- Funktionstasten hinzugefügt (F1 - Neuen Ordner scannen / F5 - Schublade erneut scannen / Leertaste - Scan stoppen)



* Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, damit alles richtig funktioniert, ist es noch in Arbeit und daher werden alle guten Vorschläge umgesetzt. *



Alle Bootblock-Beiträge werden sehr geschätzt. ABR gibt es, um die coole Vielfalt der Bootblocks auf dem Amiga und umso mehr zu feiern. Wir würden uns freuen, wenn es eines Tages in der Lage wäre, alle Bootblock-Viren zu erkennen



Wer die Brainfile einer früheren Version verändert/erweitert hat, sendet sie an uns und wir werden sie für alle im Original zusammenführen (E-Mail in Über ABR im Programm).



Amiga Bootblock Reader v4

https://drive.google.com/file/d/19Pp7wt ... UZcEF/view



Bootblock Pack - ohne Viren

