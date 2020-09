Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

MiniSid 0.02 veröffentlicht Published 26.09.2020 - 12:23 by AndreasM



Bertinetto Bartolomeo Davide schreibt:



Ich habe festgestellt, dass MiniSid auch andere Audioformate wie MP3, WMA, OGG, FLAC, AAC, WAV, AIFF, MOD, XM und S3M abspielen kann. Der Player benötigt jetzt höhere Anforderungen an die Rechengeschwindigkeit. Für Hollywood-Anwendungen ist die FPU in der 68k-Version erforderlich.



Im Archiv befinden sich die verschiedenen ausführbaren Dateien für OS3, OS4, MOS und Windows, unmittelbar bevorstehend auch eine AROS x86-Version. Die OS3-Version funktioniert auch unter AROS 68k gut, wie im Screenshot gezeigt. Die Symbole des Programms wurden von mir erstellt.



