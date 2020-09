Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 20.09.2020 - 13:48 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Monkey Island 2 #03: Im Auftrag des Voodoo (RetroPlay/Amiga)



Wir begeben uns auf Recherche - wer ist dieser Largo LaGrande und wie kann man diesem Kerl beikommen, der die Inselbewohner piesackt und das Segel-Embargo verhängt hat? Von dem schwerhörigen Kerl aus der Wäschereinigung erhalten wir ohne Abholzettel nichts, nicht einmal brauchbare Informationen, und spätestens auf dem Hotelschiff (das über genau ein Gästezimmer verfügt) bekommt Hagen erste Aggressionserscheinungen. Also gehen wir an die frische Luft und schauen uns ein wenig auf Scabb Island um. Zurück am Lagerfeuer erfahren wir von unseren Piratenfreunden, dass dieser LaGrande wohl die rechte Hand von LeChuck gewesen ist. Eben jenem LeChuck, dem wir im letzten Teil von Monkey Island den Garaus gemacht haben. Das haben wir doch... oder?! Runter von der Insel kommen wir jedenfalls erst, wenn das Embargo aufgehoben wird. Holen wir uns etwas übernatürliche Unterstützung...



https://www.youtube.com/watch?v=yG6oICOF5nE





Monkey Island 2 #04: Ein lebendes Stück von LeChuck (RetroPlay/Amiga)



Das wahre Böse kann nie vollkommen zerstört werden. Das hat uns die nette weise Frau mitgeteilt, die uns das Rezept für die Voodoo-Puppe mit auf den Weg gegeben hat, mit der wir Largo LeGrande beikommen wollen. Und so machen wir uns auf den Weg, die Zutaten zu organisieren. Die Schaufel macht sich bereits bezahlt, Stück für Stück kommen wir dem Weg zu unserem Schatz näher. In der Küche stibitzen wir dem charmanten Koch ein Messer und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Wahrscheinlich profitiert davon am Ende nur die Ratte. Ein Glück, dass die den Abholzettel nicht gefressen hat! Doch wehe uns - unser Erfolg mit LaGrande wird uns zum Verhängnis, und der Schatten einer längst vergangenen Bedrohung droht, wieder aufzuerstehen...



https://www.youtube.com/watch?v=0X0aUU3jbGo





Historyline #187: Verlieren ist keine Option (RetroPlay Live/Amiga)



Wer reitet so spät durch Nacht und Wald? Es ist der Hagen, der mit Wärmeleitpaste und Kühlkörper versehen wird, damit sich die Hitze nicht so unter der Pickelhaube staut, bald*. Einen gruseligen Reim später begibt sich Dennis auf die Suche nach den passenden Bauteilen für seine Fokker, während Hagen in der Winterlandschaft von Historyline die Kavallerie auf die Straße schickt und dann zusehen muss, wie die Franzosen eine Einheit nach der anderen aus dem Depot ziehen. Verlieren ist keine Option und Bäume im Pferd sind blöd. Und wir rutschen haarscharf an einer weiteren Gesangseinlage vorbei...



* Dem Reim geschuldet. Wer braucht schon Metrik?!



https://www.youtube.com/watch?v=ICzVALM_W8A





Das Unboxing eines Amiga 500 (BiT #25)



Auch wenn der Amiga 1000 bereits technisch alles mitbrachte, was die Rechner-Reihe erfolgreich machen sollte, so blieb seine Verbreitung gering. Erst mit dem Tastaturrechner Amiga 500 kam schließlich der Durchbruch. Wir schauen uns die "kleine Freundin" genau an und reden über die Entstehung.



