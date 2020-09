Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Die erste offizielle Alpha Release Version 0.200911 der Amos Professional AGA (The X Project) ist verfügbar Published 17.09.2020 - 14:56 by AndreasM



Technische und Demonstrationsvideo findet Ihr auf dem Youtube-Kanal des Projekts:

https://www.youtube.com/watch?v=oaS-LYx2gPA&t=5s



Die Binärdatei sind auf nachfolgender Seite verfügbar, um diese auf echter Amiga-Hardware oder auf bevorzugtem Emulator zu testen:

https://github.com/AmiDARK/Amos-Profess ... tag/200911



Wesentliche Verbesserung für die RGB24 AGA-Farbunterstützung



* Double Buffer arbeitet jetzt mit bis zu 256 Farben

* Screen Swap funktioniert auch mit bis zu 8 Bitebenen

* Unterstützung für Copper List für RGB24-Bit-Farben abgeschlossen

* Unterstützung für HAM8 fast abgeschlossen (Unterstützung für HAM8 in der Double Buffer-Methode muss hinzugefügt werden)

* HILFE für die AGA-Version behoben.

* Und viele weitere Verbesserungen und Korrekturen (Informationen in der Datei NewsAndUpdates.txt



Folgt dem Youtube-Kanal, um die neuesten Videos zum Projekt zu erhalten:



