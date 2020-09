Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Amiga Future Promotion: Sample issue for 1 cent

We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at



Gamescom Digital: https://gamescom.amigafuture.de Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who’ve gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org. Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

OpenFlops Gotek Beater - Bestellung möglich Published 17.09.2020 - 14:54 by AndreasM



Sukko Pera, Designer des Gotek-Diskettenlaufwerksemulators "OpenFlops" im Gotek-Stil, hat kürzlich dem Herstellungspartner Simulant Systems Ltd in Großbritannien die Herstellung seines Produkts ermöglicht.



Simulant Systems stellt die USB-Emulator-Laufwerke auf seiner Website für £ 19,99 plus zur Verfügung. Das vollständig Amiga-kompatible OpenFlops-Laufwerk verwendet die FlashFloppy-Firmware und verfügt über eine Reihe zusätzlicher Funktionen zum Standard-Gotek - einschließlich integrierter Hardware-Unterstützung für die Emulation von zwei Diskettenlaufwerken von einem USB-Stick (ein Firmware-Update zur Unterstützung dieser Funktion folgt). Openflops können inklusive Gehäuse, Lautsprecher, Drehknopf oder in anderen Konfigurationen bestellt werden.



OpenFlops verwendet den passenden Formfaktor zum Gotek-Laufwerk, sodass Sie vorhandenen Goteks problemlos aktualisieren oder ersetzen und ohne großen Aufwand gegen OpenFlops ausgetauscht werden können. Das Laufwerk funktioniert auf allen Host-Plattformen, die FlashFloppy unterstützt, einschließlich anderer Retro-Computer und Synthesizer, die nicht von Amiga stammen.



Simulant spendet außerdem 50 Pence aus jedem Verkauf an die von ihm gewählte Wohltätigkeitsorganisation, das Museum für Computergeschichte in Cambridge.



Weitere Informationen und Bestellungen unter Pressemitteilung:Sukko Pera, Designer des Gotek-Diskettenlaufwerksemulators "OpenFlops" im Gotek-Stil, hat kürzlich dem Herstellungspartner Simulant Systems Ltd in Großbritannien die Herstellung seines Produkts ermöglicht.Simulant Systems stellt die USB-Emulator-Laufwerke auf seiner Website für £ 19,99 plus zur Verfügung. Das vollständig Amiga-kompatible OpenFlops-Laufwerk verwendet die FlashFloppy-Firmware und verfügt über eine Reihe zusätzlicher Funktionen zum Standard-Gotek - einschließlich integrierter Hardware-Unterstützung für die Emulation von zwei Diskettenlaufwerken von einem USB-Stick (ein Firmware-Update zur Unterstützung dieser Funktion folgt). Openflops können inklusive Gehäuse, Lautsprecher, Drehknopf oder in anderen Konfigurationen bestellt werden.OpenFlops verwendet den passenden Formfaktor zum Gotek-Laufwerk, sodass Sie vorhandenen Goteks problemlos aktualisieren oder ersetzen und ohne großen Aufwand gegen OpenFlops ausgetauscht werden können. Das Laufwerk funktioniert auf allen Host-Plattformen, die FlashFloppy unterstützt, einschließlich anderer Retro-Computer und Synthesizer, die nicht von Amiga stammen.Simulant spendet außerdem 50 Pence aus jedem Verkauf an die von ihm gewählte Wohltätigkeitsorganisation, das Museum für Computergeschichte in Cambridge.Weitere Informationen und Bestellungen unter http://www.simulant.uk/openflops

Back to previous page