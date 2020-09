Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

The Shadows Of Sergoth Amiga Demo ist nun erhältlich Published 17.09.2020 - 14:50 by AndreasM



Der Moment, auf den viele von Euch gewartet haben, ist endlich da!



Der Dungeon-Crawler für den Amiga erhält eine Demo, die einen Vorgeschmack auf die harte Arbeit gibt, die Colin, TenShu und Mike in den letzten 18 Monaten geleistet haben.



Die offizielle Veröffentlichung wird für Ende des Jahres / Anfang des nächsten Jahres erwartet. Die Vorbestellungen starten im November. Wie gewohnt werden Boxed- und Digital-Editionen verfügbar sein.



Diese Demo enthält die vollständige erste Ebene, jedoch kein Festplatteninstallationsprogramm oder Ebeneneditor. Diese werden nur in der endgültigen Version enthalten sein.



Um das Spiel zu spielen, werden mindestens 1,5 MB Chip-RAM und vorzugsweise eine 020-CPU benötigt, obwohl es auch auf einem mit einem 68000 ausgestatteten Amiga läuft. Wir empfehlen hier auch dringend, Bewegungsanimationen im Optionsmenü vor dem Spiel Start zu deaktivieren, wenn einem 68000 oder 68020 gespielt wird.



Das Spiel befindet sich noch in der Testphase. Für diese Demo gibt es keine Garantie Fehlerfreiheit.



