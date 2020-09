Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Power für den Amiga: A500 und A1200 Single Power Published 15.09.2020 - 19:13 by osz



Dabei handelt es sich um ein quelloffenes Projekt (Open Hardware) von Tobias Seiler, das eine kleine Platine für den Amiga 500 oder Amiga 1200 zum Auflöten auf das Mainboard anbietet, nachdem man die Buchse für die Stromversorgung entfernt hat. Mit den entsprechenden Bauteilen bestückt fungiert die Platine als ein DC/DC-Wandler, der es dem Nutzer erlaubt seinen Amiga mittels eines 12V-Netzteils mit Hohlstecker mit Strom zu versorgen. Bei einer Spannung von 5V können so bis zu 6A und bei einer Spannung von -12V bis zu 500mA geliefert werden, +12V werden einfach durchgereicht. Die voll bestückte Platine bietet auch einen Kippschalter, der samt neuer Buchse in die Aussparung der zuvor ausgelöteten 5-poligen DIN square Buchse passt.



Die Variante für den Amiga 500 wurde erfolgreich vom Autor getestet, zu beachten ist allerdings, dass die Amiga 1200 Variante noch nicht endgültig getestet wurde.



GitHub-Repositories:

https://github.com/MastaTabs/a500spwr

