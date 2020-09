Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 13.09.2020 - 11:16 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 09/2020: Magnetblasenspeicher, Klemmbausteine und Geisterpiraten-Rache



Im September 2020 erholen wir uns erst einmal von unserer Live-Stream-Woche, bringen Euch aber gleichzeitig auch viele neue Videos: So stellen wir uns LeChucks Rache in Monkey Island 2, kämpfen weiter mit Computer und Modellbau in Historyline, gehen wieder zurück in die Zeit mit Back in Time und stellen Euch unsere aktuellen, selbst geschriebenen Games vor.



https://www.youtube.com/watch?v=eyGCYBijk90





Monkey Island 2 #01: LeChuck's Revenge (RetroPlay/Amiga)



(Theatralik) Er ist böse. Er ist mächtig. Er ist wieder da! (/Theatralik) Den aufgedunsenen Geisterpiraten werden wir nicht so schnell los - in der Rolle von Guybrush Threepwood stürzen wir uns im zweiten Teil des Point & Click Adventures "The Secret of Monkey Island" wieder in ein fantastisches Abenteuer! Der Fiesling ist hinter uns her, und es heißt: "wenn LeChuck Dich tot sehen will, dann bist Du tot". Keine besonders erfreulichen Aussichten. Aber eine letzte Chance haben wir noch - der sagenumwobene Schatz von Big Whoop soll magische Kräfte freisetzen, mit denen wir dem Piraten Paroli bieten können. Wir müssen nur den Schatz finden, bevor LeChick uns findet... Zum Glück starten wir als unermesslich reicher Pirat für die Schatzsuche erster Klasse!



https://www.youtube.com/watch?v=4jI3rb_z-iE





Monkey Island 2 #02: Das Largo-Embargo (RetroPlay/Amiga)



Alles futsch - der garstige kleine Brückentroll namens Largo LaGrande hat uns jeden Kupferling abgeknöpft und alles, was uns geblieben ist, ist eine kleine Schaufel. Nun - immerhin die besten Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Schatzsuche auf Scabb Island! Dieser LaGrande scheint hier nicht gerade beliebt zu sein und wir verlieren uns ein wenig über Biberdiskussionen mit dem Zimmermann. Trotzdem sind wir pleite, und brauchen eine Möglichkeit, an Geld zu kommen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn LaGrande alle Münzen für sich beansprucht und Ausgangssperren verhängt. Der Kerl mausert sich zu einem regelrechten Ärgernis. Darauf erstmal einen Beinahe-Grog.



https://www.youtube.com/watch?v=rQ-Kk9rQOh8





Historyline #186: Ein Klemmbaustein-Flugzeug von Cobi (RetroPlay Live/Amiga)



Sie ist wieder da! Was wäre ein Historyline-Match ohne Modellbaucam?! Während Hagen seine Truppen positioniert, zieht Dennis ein neues Modell aus der Schublade - die Fokker D VII, diesmal ohne Metalllaschen und Rage-Quit, dafür mit bunten Klemmbausteinen in seniorenfreundlicher Handhabbarkeit! Technischer Schnickschnack bringt Unterhaltung an allen Fronten, yay! Ballone oder Pioniere? Die Qual der Wahl... Hauptsache, wir halten die Brücke! Zur Not holen wir die Enterprise Z aus dem Keller und ziehen das Picard-Manöver durch. Oder wir schaufeln dem Gegner die Schutzengräben zu - mit Live-Zuschauern kommt man auf die tollsten Ideen!



https://www.youtube.com/watch?v=j5aKXQZaUMk





September 1980: Magnetblasenspeicher und Hybrid-Fahrzeuge (Back in Time)



Aus dem September 1980 schauen wir uns diesmal vier Zeitschriften an: Neben der Chip 09/80 und der Elektronik 18/80 und 19/80 ist diesmal auch die Ausgabe 09/80 der Elektor dabei. Dabei reden wir u.a. über das Ätzen von Computerplatinen, dem heißen Trend der Magnetblasenspeicher und den ersten Hybrid-Fahrzeugen.



