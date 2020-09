Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

AmiBlitz3 3.8.0 veröffentlicht Published 11.09.2020 - 03:30



Diese Version enthält die folgenden Hauptänderungen:



* Verbesserte Kompatibilität mit Kick1.2 / 1.3 und MC68000-Prozessor des generierten Codes

* Mehrere Bibliotheken wurden für die verschiedenen Kickstart-Versionen und Prozessoren aktualisiert (führt Autoswitch-Code-Verzweigungen intern durch)

* Verbesserte Kompatibilität mit Workbench 2.1 (oder 2.04 mit locale.library) der IDE





Kleinere Verbesserungen:



* Neue Funktion hinzugefügt: Zeilennummern (auf Anfrage von Fabrizio Radica)

* Das Design der Begrüßung wurde geändert, um auf Bildschirmen mit niedrigeren Auflösungen zu passen

* Einige Autodocs aktualisiert

* Der letzte verfügbare Quellcode für NeilCIATrackerlib wurde hinzugefügt

* ptplayerlib hinzugefügt (libnum # 48, dank Phx / MickGyver)

* Einige Symbolpositionen wurden aktualisiert und einige Dateien verschoben



[Aktualisierte Version, die das beschädigte PED-Problem behebt.]



