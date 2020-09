Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

iGame 2.0b6 veröffentlicht



Änderungen:





* Die Gameslist-Datei wurde in das CSV Format geändert, wodurch iGame schneller gestartet und die Datei viel kleiner wird. Wenn es bereits eine Spieleliste gibt, liest iGame diese ein und konvertiert sie beim nächsten Schreiben in CSV.

Alle Genres und Statistiken bleiben erhalten. Die alte einfache Spielelisten wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verwendet, wird jedoch nicht automatisch gelöscht

* Jetzt sucht iGame nach fehlenden Bibliotheken und informiert den Benutzer, wenn diese über die Shell gestartet werden

* Stabilitäts- / Fehlerkorrekturen, GUI-Korrekturen

* Neues Installationsskript

* Behalten Sie den Bildaspekt für Screenshot / Symbol bei, wenn GuiGfx verwendet wird

* Zeigen Sie das Genre "Unbekannt" in der Genre-Liste für Spiele an, die noch nicht kategorisiert sind

* Menüverknüpfungen behoben, die nicht funktionierten

* Wenn iGame als Symbol angezeigt wird, wird jetzt das Symbol verwendet

* Öffnet das Spielverzeichnis aus dem Menü



