Sodipodi 0.34r2 für AmiCygnix veröffentlicht Published 08.09.2020 - 21:48 by AndreasM

Mit Sodipodi können Dateien im SVG-Format erstellt und bearbeitet werden.

Sodipodi ist der Vorläufer des bekannten Editors "Inkscape".



Neu in dieser Version:



* Das Programm wurde mit GTK + 2.24.32 kompiliert. Infolgedessen funktioniert jetzt unter anderem Drag & Drop.

Nützlich ist auch der neue Dateianforderer, der wesentlich komfortabler ist als der Anforderer von GTK + 2.6.9.

* Neue Startskripte für den Start auf dem Desktop und den Standalone-Start.





* Umfangreiche Funktionen zum Bearbeiten von Vektorbildern:

- Spiegel

- drehen

- kombinieren / zerlegen

- begradigen

- Folien

- und vieles mehr...

* Zeichenmodi:

- Freihandlinien oder Bezierkurven

- Text

- Rechteck

- Ellipse

- Stern

- Spirale

- Stift

- Bleistift

- Kalligraphie

* Farbverläufe (linear und radial).

* Gruppierung von Objekten

* Druckerunterstützung.

* Kann ein Projekt in eine PNG-Datei exportieren. Darüber hinaus kann das Projekt mithilfe der Druckverarbeitung in das Postscript- und PDF-Format exportiert werden.

* Import von Grafiken in den Formaten JPeg, PNG, GIF, BMP, TIFF, XPM und SVG.

* XML-Editor zum direkten Bearbeiten der SVG-Daten.

* Intuitive GUI

* Hochleistung

* und vieles mehr...



Download:

