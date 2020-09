Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent

Gamescom Digital: https://gamescom.amigafuture.de Im Augenblick gibt es im Shop unter https://www.amigashop.org die Möglichkeit ein Probeheft der Amiga Future für 1 Cent (+ Versandkosten, inkl. MwSt.) zu bestellen.We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.

Amiga Future TV @ Gamescom auf YouTube verfügbar Published 07.09.2020 - 16:07 by AndreasM



Der Stream ist in deutscher Sprache erstellt worden. Interview sind teilweise auf englisch.



Es waren unsere ersten Gehversuche was Streaming angeht. Natürlich ist nicht alles so gelaufen wie wir uns das vorgestellt haben. Genauer gesagt, was schief gehen konnte ist auch schief gegangen.



Trotzdem sind wir sehr stolz auf Bernd und Daniel die das ganze gut gemeistert haben.



Und würde auch interessieren, ob ihr zukünftig öfters Beiträge von Amiga Future TV sehen wollt. Schreibt doch eure Meinung bitte in den Kommentaren zu den Videos auf Youtube.



