Gamescom, dieses Jahr ist alles digital.

Die Amiga Future ist mit einem Livestream dabei und berichtet über das aktuelle Geschehen am Amiga und blickt auch zurück auf die klassischen Zeiten.

Außerdem gibt es Tipps zum Einsteig in das Retro-Hobby und Interviewgäste erzählen über ihre Arbeit am Amiga und zukünftige Pläne.

Für diejenigen, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, haben wir noch ein besonderes Angebot:

Im Augenblick gibt es im Shop unter



Gamescom, this year only in digital form.

Amiga Future is present with its livestream and we will be talking about what’s happening right now around Amiga. We will also reminisce about the classic times.

We will also give you some advice on taking up this retro hobby and our interview guests will tell you about their work on Amiga and their plans.

We have a special offer for all of you who've gotten a taste of it: Right now you can order an Amiga Future issue for 1 cent (plus shipping costs and included VAT) at https://www.amigashop.org.



Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft
Published 30.08.2020 - 12:12 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Bard's Tale #42: Nicht-tödliche Flammenqualen (RetroPlay/Amiga)



Ab in das kühle Verlies! Nach einer kurzen Spielpause und ein bisschen Leveln zwischendurch gibt's erst einmal einen kleinen Überblick über den Stand der Dinge und einen Jobwechsel. Uns hat nämlich der Dieb gefehlt... jaja... Also hat unser Krieger schlichtweg eine neue Profession aufgedrückt bekommen. Und damit (und mit ein bisschen neuer Ausrüstung) geht's nun zurück ins Abenteuer! Doch zuförderst dünkt mich, sollten wir unser überflüssig Hab und Gut noch zum Krämer tragen, auf dass er es uns in bare Münze wandelt. Und dann wischen wir mal den Drachen weg, der da vor dem Schloss rumsteht...



https://www.youtube.com/watch?v=uNJQ1cPQXek





Bard's Tale #43: Diebes-Probleme (RetroPlay/Amiga)



Uns fröstelt ein wenig - frisch geduscht im Eisatem des Grauen Drachen schütteln wir die Eiskristalle aus dem Haar und machen das oberfiese Fabelwesen einfach platt. Sturm auf das Schloss - wir rennen durch, damit wir hier nicht so viel Zeit verlieren. Kurzer Blick ins Liederbuch, bevor der Barde nachher in bester Asterix & Obelix-Manier gefesselt hinter dem grünen Baum sitzt. Apropos grün: da kommt schon der nächste Drache... Frechheit... Na immerhin wirft der ein paar Adamant-Handschuhe ab. Platzprobleme erfordern logistische Lösungsansätze. Und dann ab durch das verwirrende Teleporter-Labyrinth, wenn wir schon nicht mit dem Kopf durch die Wand können.



https://www.youtube.com/watch?v=Py7H0TRJYV0





Historyline #183: Hagen allein zuhaus (RetroPlay Live/Amiga)



Leichte Verwirrung bzgl. der Flak-Reichweiten, aber von Hagen meisterlich erklärt und dann wird aufgeräumt. Die Erfolgsgeschichte ist absehbar, die feindlichen Truppenbewegungen werden analysiert und entsprechende Reaktionen angestoßen. Ein bisschen Aua zwischendurch lässt uns eiskalt, aber die selbst vorgenommene Deadline zur Erfüllung der Missionsziele verstreicht und auch das Modellbauprojekt ist vorzeitig zum Erliegen gekommen und wartet auf die Lupe. Das müssen wir wohl auf die nächste Mission verschieben... das Ende ist nahe!



https://www.youtube.com/watch?v=83rnonNmuQs





CES Chicago 1987: Das Festival der Spitzenspiele (VD reacts)



Ein Videobericht über die Consumer Electronics Show 1987 (CES) in Chicago aus dem Jahr 1987 auf VHS-Kassette - das müssen wir uns anschauen! Im neuen Format "VD reacts" legen wir die Videokassette ein, die uns unser Zuschauer Oliver zugeschickt hat, staunen über den Aufbau der Messe und schwelgen in Erinnerungen an Spiele wie Maniac Mansion, California Games und Gunship.



https://www.youtube.com/watch?v=83cTlPQ1k_c





Bard's Tale #44: Blaue Drachen und Zwergenkönige (RetroPlay/Amiga)



Hat's nun geklappt oder nicht? Hängt unser Ex-Krieger noch zu sehr an seinem alten Job? Die Umschulung bringt doch mehr Unannehmlichkeiten mit sich als erwartet... aber hey, das kommt davon, wenn man sich des Editors bedient. Kaels Axt haben wir jetzt jedenfalls zwei Mal - war wohl doch kein Unikat... Dennis' Orientierungssinn wird in dem Verlies gefordert, wenn er die Party zielsicher durch antimagische Zonen in Richtung Ziel steuert und zwischendurch eine Monsterparty nach der anderen gefällt wird. Wenn dann nur mal keine Falle reingrätscht... Langsam wird's anspruchsvoller!



https://www.youtube.com/watch?v=N9Ij3-XUsvg





Bard's Tale #45: Ein alter Mann (RetroPlay/Amiga)



Dunkelheit umfängt und, und wir tasten uns anhand der Karte durch die schier endlosen Korridore, bis wir plötzlich über einen alten Mann stolpern, der uns ein Rätsel stellt. Dessen Lösung wir natürlich mit Leichtigkeit meistern... und so kommt eins zum anderen, wir geistern durch das Verlies, tauschen unser siebtes Party-Mitglied durch und schmeißen den wertlosen Magiemetall-Plunder weg, um Platz zu schaffen. Zeit, noch ein bisschen zu leveln, bevor wir uns tiefer hinab wagen in den Dungeon...



https://www.youtube.com/watch?v=sqB6YxMHxF4





Historyline #184: Zu viele Disketten! (RetroPlay Live/Amiga)



Auf der Suche nach dem Amiga-Spiel mit den meisten Disketten holt Dennis die schwersten Kisten aus dem Regal, während Hagen uns die Vorteile vieler Badezimmer und Urinale näher bringt. Mit Blick auf das Schlachtfeld kann Dennis bestätigen, dass Hagen den Dreh mit dem Klemmen inzwischen raus hat, und die feindlichen Einheiten werden peux à peux dezimiert. Artillerie und Flak sind für unsere Bomber kein Problem, die Siegstrategie lautet: wir machen alles platt.



https://www.youtube.com/watch?v=UZK01ZtqlqE





Hardrock, Metalleffekte und Vector Balls: Red Sector Megademo (Demo Mania)



Es ist endlich wieder Zeit für Szene-Demos! Wir schauen uns das Red Sector Megademo an, mit dem für uns 1990 klar war: So etwas wollen wir auch machen!

Ganz so weit sind wir zwar auch heute noch nicht, aber wir haben inzwischen ein solides Grundverständnis, wie man einen solches Demo umsetzen kann und spekulieren beim Anschauen darüber, wie die Effekte wohl realisiert worden sind.



