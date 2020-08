Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #113 veröffentlicht Published 26.08.2020 - 13:00 by AndreasM



In dieser Ausgabe könnt Ihr Mazinger Z spielen. Das erste Spiel, das auf dem bekannten japanischen Cartoon und Masters of the Universe basiert: Das Arcade-Spiel, das kaum besser spielbar ist als "The Movie". Ihr könnt über das schöne Andorgynus-Spiel für PC-88 und Star Figter 3000 für RiscOS 3 Archimedes Computer nachlesen.



https://mega.nz/file/L80xFLJT#Hfrx-5c_N ... GJ_b5RT__8 REV'n'GE! ist ein Fanzine, das Spiele auf Vintage-Plattformen in Italienisch und Englisch rezensiert. Der Repechage-Bereich wird mit 4 oder 5 alten Spielen sehr gut fortgesetzt, damit man einige alte und bislang nie übersetzte Rezensionen durch lesen kann.

