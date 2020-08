Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

USB2Amiga: Moderne USB HID Eingabegeräte am Amiga Published 24.08.2020 - 21:19 by osz



Mit Hilfe eines Arduino Pro Mini und eines passenden USB-Shields soll es mit Hilfe dieses Projektes möglich werden eine USB-Maus, eine USB-Tastatur oder gar eine Kombination aus beidem (USB-Tastatur mit Trackpad) am Amiga nutzen zu können. Erfolgreich getestet wurde bislang der Amiga 4000T und das CDTV. Am CD32 wurde hingegen nur die Maus-Funktion getestet, dafür aber mit Erfolg. Am Amiga 600 und 1200 wird die Funktion der Tastatur mit "won't work" jeweils angegeben, was eventuell an der Anschlussmöglichkeit liegen könnte? Viele weitere Amiga-Modelle wurden bis dato noch nicht ausprobiert, sollten jedoch funktionieren.



Wer beim Testen oder Entwickeln helfen mag oder das Projekt produktiv einsetzen möchte, wird im GitHub-Repository fündig. Allerdings erwähnt der Autor noch, dass der Arduino Pro Mini mit einer Ausgabespannung von 3,3V arbeitet, was jenseits der vom Amiga benötigten 5V ist. Trotz dessen, dass die Tests über mehrere Stunden hinweg erfolgreich verliefen wird dringend ein sogenannter Level-Shifter empfohlen, ein kleines elektronisches Bauteil, dass die Eingangsspannung von 3,3V auf 5V Ausgabespannung anhebt.



Zum GitHub-Repository: Und wieder ein GitHub-Repo, das vielleicht dem einen oder anderen passionierten Bastler ein Funkeln in die Augen zaubert. Diesmal geht es darum sogenannte USB HID Geräte am Amiga nutzen zu können. HID steht für Human Interface Devices und bezieht sich in diesem Falle auf Mäuse und Tastaturen.Mit Hilfe eines Arduino Pro Mini und eines passenden USB-Shields soll es mit Hilfe dieses Projektes möglich werden eine USB-Maus, eine USB-Tastatur oder gar eine Kombination aus beidem (USB-Tastatur mit Trackpad) am Amiga nutzen zu können. Erfolgreich getestet wurde bislang der Amiga 4000T und das CDTV. Am CD32 wurde hingegen nur die Maus-Funktion getestet, dafür aber mit Erfolg. Am Amiga 600 und 1200 wird die Funktion der Tastatur mit "won't work" jeweils angegeben, was eventuell an der Anschlussmöglichkeit liegen könnte? Viele weitere Amiga-Modelle wurden bis dato noch nicht ausprobiert, sollten jedoch funktionieren.Wer beim Testen oder Entwickeln helfen mag oder das Projekt produktiv einsetzen möchte, wird im GitHub-Repository fündig. Allerdings erwähnt der Autor noch, dass der Arduino Pro Mini mit einer Ausgabespannung von 3,3V arbeitet, was jenseits der vom Amiga benötigten 5V ist. Trotz dessen, dass die Tests über mehrere Stunden hinweg erfolgreich verliefen wird dringend ein sogenannter Level-Shifter empfohlen, ein kleines elektronisches Bauteil, dass die Eingangsspannung von 3,3V auf 5V Ausgabespannung anhebt.Zum GitHub-Repository: https://github.com/SvOlli/USB2Amiga

Back to previous page