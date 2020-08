Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Amiga 500 Rev. 5 EPROM-Adapter Published 24.08.2020 - 20:39 by osz



Zum GitHub-Repository: Retro Ninja hat auf GitHub ein Layout für eine kleine Platine zur Verfügung gestellt, die in einem Amiga 500 mit einem Revision 5 Board eingesetzt werden kann. Der Hintergrund ist der, dass die für selbstgebrannte Kickstart ROMs, zum Beispiel auch für das DiagROM, eingesetzten EPROMS – 27C400 und 27C800 –, in einem Amiga 500 mit Revision 5 Board nicht ohne Weiteres funktionieren. Hier darf Pin 31 vom EPROM keinen Kontakt zum jeweiligen Kontakt des IC-Sockels haben und muss stattdessen mit VCC verbunden werden. Pin 31 am IC-Sockel muss hingegen mit Pin 31 des EPROMs verbunden werden. Und trotzdem kommt es hin und wieder zu Kompatibilitätsproblemen bei den eingesetzten EPROMs, die mit sogenannten Pullup-Widerständen an den Adress-Pins behoben werden können. Und genau diesen Hickhack löst diese kleine Platine auf eine sehr elegante Art und Weise. Die Lösung erinnert übrigens an eine vor ein paar Jahren von Henry Richter vorgestellte Lösung, in der es allerdings viel mehr darum geht mehrere Kickstart ROMs auf einem EPROM zu vereinen und diese mechanisch umschaltbar zu machen: http://bax.comlab.uni-rostock.de/en/har ... art-eprom/ Zum GitHub-Repository: https://github.com/RetroNynjah/Amiga-500-ROM-Adapter

Back to previous page