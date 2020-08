Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Amiga Test Kit in Version 1.12 erschienen Published 24.08.2020 - 20:16 by osz



Download über GitHub: Die vom Autor der FlashFloppy-Firmware, Keir Fraser, geschriebe Test-Software für den Amiga namens Amiga Test Kit ist jetzt in Version 1.12 verfügbar. Neu ist in der aktuellen Version ein neuer Lese-Test für Disketten.Download über GitHub: https://github.com/keirf/Amiga-Stuff/re ... tkit-v1.12

Back to previous page