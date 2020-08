Amiga Future Nachrichten Portal

UAE basierter Amiga-Viren-Scanner Published 23.08.2020 - 19:34 by osz



Detailliertere Informationen gibt es im GitHub-Repository: Das GitHub-Projekt amiga-uae-virus-scan liefert ein Shell-Script für Linux und kompatible Systeme, welches in Zusammenarbeit mit FS-UAE es ermöglicht Amiga-Disketten-Images und -Verzeichnisse nach Viren zu scannen. Es wurde nach dem Vorbild von ADFscan geschrieben. Benötigt werden dafür folgende Tools auf den Host-System: curl, lha, fs-uae und sha256sum.Nach dem Ausführen des Scripts wird eine virtuelle Amiga-Festplatte erstellt und der Virus-Scanner da drauf installiert. Anschließend werden die zu scannenden Dateien ebenfalls auf das virtuelle Laufwerk kopiert und danach FS-UAE samt Scanvorgang gestartet. Das Script lädt dazu einige Archive aus dem Internet herunter, die in der Datei installer_urls eingetragen sind. Aktuell handelt es sich dabei um ausschließlich Archive aus dem Aminet. Zum Schluss erhält man das Ergebnis als Ausgabe in der Shell. Gescannt werden kann alles, was von CheckX, XAD, und XFD verarbeitet werden kann.Detailliertere Informationen gibt es im GitHub-Repository: https://github.com/norly/amiga-uae-virus-scan

