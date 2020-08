Amiga Future Nachrichten Portal

Scorpion Editor: Amiga Game Development Kit für Windows Published 23.08.2020 - 15:02



Wer sich den Scorpion Editor schon einmal anschauen möchte, kann dies über das GitHub-Repository tun: Aktuell befindet sich der Scorpion Editor noch in einer frühen Entwicklungsphase, das Ziel ist aber zukünftig ein schnelles und komfortables Game Development Kit zu schaffen (ähnlich wie RedPill), mit dem sich Amiga-Spiele direkt unter Windows entwickeln und im Emulator oder später auf richtiger Hardware testen lassen. Aufgrund der frühen Entwicklungsphase muss noch mit einigen Fehlern gerechnet werden, außerdem kann es sein, dass der Scorpion Editor nicht auf allen Windows-Versionen funktioniert - empfohlen wird derzeit Windows 10. Zukünftig sollen Updates in kurzen Abständen veröffentlicht werden.Wer sich den Scorpion Editor schon einmal anschauen möchte, kann dies über das GitHub-Repository tun: https://github.com/earok/scorpion-editor-demos

