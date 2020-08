Amiga Future Nachrichten Portal

Published 23.08.2020 - 13:18 by osz



Hier geht es zum Amiga-Internet GitHub-Repository: Ein GitHub-Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt den Amiga über einen beliebigen Raspberry Pi und ein serielles Kabel (USB zu RS-232) ins Internet zu bringen. Grundvoraussetzung ist ein Amiga mit mindestens dem Kickstart 2.0 und 1 MB RAM. Weiterhin ein funktionierender serieller Port am Amiga, sowie das oben beschriebene Kabel. Außerdem wird ein passender TCP/IP-Stack auf dem Amiga benötigt und natürlich der Raspberry Pi. Anschließend muss der Installations- bzw Konfigurationsvorgang auf der Seite des Raspberry Pi und des Amiga wie im GitHub-Projekt befolgt werden, um seinen Amiga an die Außenwelt anzubinden.Hier geht es zum Amiga-Internet GitHub-Repository: https://github.com/rjnorthrow/amiga-internet

