TAWS 0.34 ist da Published 23.08.2020 - 12:35



TAWS kann über die offizielle Website aufgerufen werden: Hinter der Abkürzung TAWS verbrirgt sich The Amiga Workbench Simulation, wie der Name schon sagt, eine Simulation der Workbench und zwar im Web-Browser. Version 0.34 bringt wieder zahlreiche Änderungen mit, die im Detail auf der TAWS-Seite nachgelesen werden können. Unter anderem sind aber neue Themes (AfA One, AROS One und Vampire) hinzu gekommen, MultiView bringt eine verbesserte Unterstützung für Bildformate und Funktionen mit, Drag'n'Drop wurde im System sehr ausgeweitet und es wurden diverse Erweiterungen der Shell vorgenommen. Dies nur, um einen kleinen Überblick über einige der Neuheiten zu geben.TAWS kann über die offizielle Website aufgerufen werden: https://www.taws.ch/WB.html

