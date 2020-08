Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 23.08.2020 - 11:24 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 08/2020: Gamescom-Streams, Neues von Gestern und rollende Kugeln



Im August 2020 streamen wir wieder - und zwar so richtig!



Am 15.8. seht Ihr unter

An Videos seht Ihr diesen Monat neben RetroPlay und Retro ausgepackt den zweiten Teil unserer Back-in-Time-Zeitreise ins Jahr 1980, ein ganz neues Format und die Rückkehr eines lange verschollen geglaubten Formats...



https://www.youtube.com/watch?v=R0WZmcZnGB0





Pinball Mania #1: Von der Tarantel gestochen (RetroPlay/Amiga)



Hagen juckt's in den Fingern - es wird wieder einmal Zeit, die kleine Kugel über den virtuellen Tisch zu jagen! In Pinball Mania, das seinerzeit sogar mit Amiga-Hardware gebundelt wurde, stehen uns vier Modelle zur Verfügung, die wir für euch antesten. Vier Tische, drei Disketten, zwei Spieler, eine gemeinsame Herausforderung! Zufall?!



Mörderböse Action ist angesagt, hier fliegen die Kugeln! Und weil bei Spidersoft der Name Programm ist, stürzen wir uns gleich auf die Vogelspinne, die uns mit ihren Spinnfäden die Finger auf die falschen Tasten klebt und die Eingabeverzögerung einen wackeligen Start mit sich bringt... Feste hämmern hilft nix! Aber wenn man den Tisch tieferlegt, gibt's schwerelose Pilzmomente und High-Speed-Attacken.



https://www.youtube.com/watch?v=laPvKLwFSnc





Pinball Mania #2: Fußball, Geld und Gesetz (RetroPlay/Amiga)



Pinball Mania hält uns weiter in Atem! Tisch zu steil, Tisch zu flach, das ist alles nix. Für einen Gefängnisausbruch muss alles perfekt sein! Also: Tisch in die mittlere Position und ab an den Jailbreak-Tisch! Einfach mit maximaler Intensität auf die Tasten einhämmern - dann wird schon irgendwas passieren. Auf zwei Ebenen prügeln wir die Kugel durch den Gerichtssaal, damit wir unsere Unschuld beweisen können. Und kaum sind wir entlassen geht's zum Kickern auf das Fußballfeld. Flippern und Kickern ist ja im Prinzip das Gleiche - rundes Ding muss in die richtige Ecke... Aber auch hier braucht's einen Augenblick der Orientierung. Ob der Glücksspiel-Tisch zugänglicher und intuitiver ist?



https://www.youtube.com/watch?v=xQnhq9vppgQ





Bard's Tale #42: Nicht-tödliche Flammenqualen (RetroPlay/Amiga)



Ab in das kühle Verlies! Nach einer kurzen Spielpause und ein bisschen Leveln zwischendurch gibt's erst einmal einen kleinen Überblick über den Stand der Dinge und einen Jobwechsel. Uns hat nämlich der Dieb gefehlt... jaja... Also hat unser Krieger schlichtweg eine neue Profession aufgedrückt bekommen. Und damit (und mit ein bisschen neuer Ausrüstung) geht's nun zurück ins Abenteuer! Doch zuförderst dünkt mich, sollten wir unser überflüssig Hab und Gut noch zum Krämer tragen, auf dass er es uns in bare Münze wandelt. Und dann wischen wir mal den Drachen weg, der da vor dem Schloss rumsteht...



https://www.youtube.com/watch?v=uNJQ1cPQXek





Bard's Tale #43: Diebes-Probleme (RetroPlay/Amiga)



Uns fröstelt ein wenig - frisch geduscht im Eisatem des Grauen Drachen schütteln wir die Eiskristalle aus dem Haar und machen das oberfiese Fabelwesen einfach platt. Sturm auf das Schloss - wir rennen durch, damit wir hier nicht so viel Zeit verlieren. Kurzer Blick ins Liederbuch, bevor der Barde nachher in bester Asterix & Obelix-Manier gefesselt hinter dem grünen Baum sitzt. Apropos grün: da kommt schon der nächste Drache... Frechheit... Na immerhin wirft der ein paar Adamant-Handschuhe ab. Platzprobleme erfordern logistische Lösungsansätze. Und dann ab durch das verwirrende Teleporter-Labyrinth, wenn wir schon nicht mit dem Kopf durch die Wand können.



https://www.youtube.com/watch?v=Py7H0TRJYV0





Historyline #183: Hagen allein zuhaus (RetroPlay Live/Amiga)



Leichte Verwirrung bzgl. der Flak-Reichweiten, aber von Hagen meisterlich erklärt und dann wird aufgeräumt. Die Erfolgsgeschichte ist absehbar, die feindlichen Truppenbewegungen werden analysiert und entsprechende Reaktionen angestoßen. Ein bisschen Aua zwischendurch lässt uns eiskalt, aber die selbst vorgenommene Deadline zur Erfüllung der Missionsziele verstreicht und auch das Modellbauprojekt ist vorzeitig zum Erliegen gekommen und wartet auf die Lupe. Das müssen wir wohl auf die nächste Mission verschieben... das Ende ist nahe!



https://www.youtube.com/watch?v=83rnonNmuQs





CES Chicago 1987: Das Festival der Spitzenspiele (VD reacts)



Ein Videobericht über die Consumer Electronics Show 1987 (CES) in Chicago aus dem Jahr 1987 auf VHS-Kassette - das müssen wir uns anschauen! Im neuen Format "VD reacts" legen wir die Videokassette ein, die uns unser Zuschauer Oliver zugeschickt hat, staunen über den Aufbau der Messe und schwelgen in Erinnerungen an Spiele wie Maniac Mansion, California Games und Gunship.



https://www.youtube.com/watch?v=83cTlPQ1k_c 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:InfoTime 08/2020: Gamescom-Streams, Neues von Gestern und rollende KugelnIm August 2020 streamen wir wieder - und zwar so richtig!Am 15.8. seht Ihr unter http://twitch.virtualdimension.de die nächste Historyline-Mission und in der Gamescom-Woche (die ja leider dieses Jahr nur online stattfindet) streamen wir von Montag (24.8.) bis Samstag (29.8.) jeden Abend ab 20 Uhr!An Videos seht Ihr diesen Monat neben RetroPlay und Retro ausgepackt den zweiten Teil unserer Back-in-Time-Zeitreise ins Jahr 1980, ein ganz neues Format und die Rückkehr eines lange verschollen geglaubten Formats...Pinball Mania #1: Von der Tarantel gestochen (RetroPlay/Amiga)Hagen juckt's in den Fingern - es wird wieder einmal Zeit, die kleine Kugel über den virtuellen Tisch zu jagen! In Pinball Mania, das seinerzeit sogar mit Amiga-Hardware gebundelt wurde, stehen uns vier Modelle zur Verfügung, die wir für euch antesten. Vier Tische, drei Disketten, zwei Spieler, eine gemeinsame Herausforderung! Zufall?!Mörderböse Action ist angesagt, hier fliegen die Kugeln! Und weil bei Spidersoft der Name Programm ist, stürzen wir uns gleich auf die Vogelspinne, die uns mit ihren Spinnfäden die Finger auf die falschen Tasten klebt und die Eingabeverzögerung einen wackeligen Start mit sich bringt... Feste hämmern hilft nix! Aber wenn man den Tisch tieferlegt, gibt's schwerelose Pilzmomente und High-Speed-Attacken.Pinball Mania #2: Fußball, Geld und Gesetz (RetroPlay/Amiga)Pinball Mania hält uns weiter in Atem! Tisch zu steil, Tisch zu flach, das ist alles nix. Für einen Gefängnisausbruch muss alles perfekt sein! Also: Tisch in die mittlere Position und ab an den Jailbreak-Tisch! Einfach mit maximaler Intensität auf die Tasten einhämmern - dann wird schon irgendwas passieren. Auf zwei Ebenen prügeln wir die Kugel durch den Gerichtssaal, damit wir unsere Unschuld beweisen können. Und kaum sind wir entlassen geht's zum Kickern auf das Fußballfeld. Flippern und Kickern ist ja im Prinzip das Gleiche - rundes Ding muss in die richtige Ecke... Aber auch hier braucht's einen Augenblick der Orientierung. Ob der Glücksspiel-Tisch zugänglicher und intuitiver ist?Bard's Tale #42: Nicht-tödliche Flammenqualen (RetroPlay/Amiga)Ab in das kühle Verlies! Nach einer kurzen Spielpause und ein bisschen Leveln zwischendurch gibt's erst einmal einen kleinen Überblick über den Stand der Dinge und einen Jobwechsel. Uns hat nämlich der Dieb gefehlt... jaja... Also hat unser Krieger schlichtweg eine neue Profession aufgedrückt bekommen. Und damit (und mit ein bisschen neuer Ausrüstung) geht's nun zurück ins Abenteuer! Doch zuförderst dünkt mich, sollten wir unser überflüssig Hab und Gut noch zum Krämer tragen, auf dass er es uns in bare Münze wandelt. Und dann wischen wir mal den Drachen weg, der da vor dem Schloss rumsteht...Bard's Tale #43: Diebes-Probleme (RetroPlay/Amiga)Uns fröstelt ein wenig - frisch geduscht im Eisatem des Grauen Drachen schütteln wir die Eiskristalle aus dem Haar und machen das oberfiese Fabelwesen einfach platt. Sturm auf das Schloss - wir rennen durch, damit wir hier nicht so viel Zeit verlieren. Kurzer Blick ins Liederbuch, bevor der Barde nachher in bester Asterix & Obelix-Manier gefesselt hinter dem grünen Baum sitzt. Apropos grün: da kommt schon der nächste Drache... Frechheit... Na immerhin wirft der ein paar Adamant-Handschuhe ab. Platzprobleme erfordern logistische Lösungsansätze. Und dann ab durch das verwirrende Teleporter-Labyrinth, wenn wir schon nicht mit dem Kopf durch die Wand können.Historyline #183: Hagen allein zuhaus (RetroPlay Live/Amiga)Leichte Verwirrung bzgl. der Flak-Reichweiten, aber von Hagen meisterlich erklärt und dann wird aufgeräumt. Die Erfolgsgeschichte ist absehbar, die feindlichen Truppenbewegungen werden analysiert und entsprechende Reaktionen angestoßen. Ein bisschen Aua zwischendurch lässt uns eiskalt, aber die selbst vorgenommene Deadline zur Erfüllung der Missionsziele verstreicht und auch das Modellbauprojekt ist vorzeitig zum Erliegen gekommen und wartet auf die Lupe. Das müssen wir wohl auf die nächste Mission verschieben... das Ende ist nahe!CES Chicago 1987: Das Festival der Spitzenspiele (VD reacts)Ein Videobericht über die Consumer Electronics Show 1987 (CES) in Chicago aus dem Jahr 1987 auf VHS-Kassette - das müssen wir uns anschauen! Im neuen Format "VD reacts" legen wir die Videokassette ein, die uns unser Zuschauer Oliver zugeschickt hat, staunen über den Aufbau der Messe und schwelgen in Erinnerungen an Spiele wie Maniac Mansion, California Games und Gunship.

Back to previous page