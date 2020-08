Amiga Future Nachrichten Portal

Red Pill 0.8.0 Beta veröffentlicht Published 23.08.2020 - 13:55 by AndreasM



Änderungen:



- Action Trigger Net Connect hinzugefügt, um eine Verbindung zu einem Remote-Computer herzustellen und ein Multiplayer-Netzwerkspiel zu erstellen.

Auf einem Computer muss im Server der Client die Server-IP eingeben. In einem LAN muss nur die interne IP eingeben werden.

In verschiedenen Netzwerken können externe IP-Adressen verwendet werden. Möglicherweise ist eine Portweiterleitung erforderlich, um den Zielcomputer im lokalen LAN zu finden. REDPILL verwendet Port 6666.

- Contition Trigger bei Netzverbindung hinzugefügt, um zu erkennen, wann eine Verbindung hergestellt wurde oder ob die Verbindung getrennt wurde.

- Condition Trigger für Net Remote hinzugefügt, um zu überprüfen, ob ein Spieler remote oder lokal ist.

- Pong-Projekt wurde aktualisiert, um Zwei-Spieler-Netzwerkspiel zu unterstützen

- Action Trigger Set Map Cols hinzugefügt, zum Aktivieren / Deaktivieren von Objektkollisionen.

- Action Trigger Norm Spd45 hinzugefügt, um die Geschwindigkeit x und y anzupassen, wenn sich das Objekt in diagonaler Richtung bewegt.

- Wenn den Tooltyp NTSC im Spielsymbol (oder den Parameter -NTSC in der CLI) verwendet wird, wird das Spiel im NTSC-Modus gestartet.

- Die Bildschirmbreite kann jetzt zwischen 320 und 256 liegen, um schnelle Ports von anderen Plattformen zu ermöglichen.

- Eingabesystem wurde vereinfacht.

- Die Rahmensteuerung wurde erneut überarbeitet, um flackernde Probleme und horizontale Linien zu vermeiden.

- Objekte vom Typ Schuss folgen jetzt besser der Richtung der Objekte, die sie erkennen.

- Kleine Änderung der Cursorfarbe.

- Eingabefelder für Objektbreite und -höhe.

- Eingabefelder für das HUD-Objekt Pos X und Y.

- Speed ​​on Col Trigger funktioniert jetzt für Winkelbewegungsobjekte.

- Wenn die Geschwindigkeit auf col negativ ist, haften die Objekte nicht mehr am Boden.

- Im Einstellungsbildschirm ist es jetzt möglich, das Lichtthema für die REDPILL-Benutzeroberfläche auszuwählen.

- Fehlerbehebung: Bei Verwendung von Grid Slice wird den Frame Offsets automatisch der Grid Offset zugewiesen.

- Fehlerbehebung: Follow-Objekt folgte immer Objekt 0.

- Fehlerbehebung: Nur Vars von Seite 1 waren im HUD-Bildschirm verfügbar.



