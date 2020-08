Amiga Future Nachrichten Portal

MorphOS: NetFS - überarbeitete Version 3.0 veröffentlicht Published 23.08.2020



Es unterstützt alle MorphOS & Amiga-spezifischen Dateisystemfunktionen wie Schutzbits, Dateinoten und DOS-Benachrichtigungen.



Es bietet Sicherheitsmanagement durch Anmeldung und Kennwort, Verschlüsselung des Datenaustauschs, asynchronen Mechanismus zur Vermeidung von Sperren, Behandlung von 64-Bit-Dateisystemen sowie Unterstützung für IECLASS-Ereignisse und MagicBeacon-Benachrichtigungen. Zusätzlich können AREXX-Ports gemeinsam genutzt werden.



Die neue Version enthält auch eine MUI-GUI für die Bearbeitung von Einstellungen, Netzwerkdurchsuchen und Popup-Management. Sowohl MUI- als auch CLI-Tools sind in Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch enthalten.



http://aminet.net/package/comm/net/NetFS-revised



