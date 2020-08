Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Gnumeric 1.10.17 - Überarbeitete Version für AmiCygnix veröffentlicht Published 23.08.2020 - 13:43 by AndreasM



Neu in dieser Version:



* Das Programm wurde mit GTK + 2.24.32 verknüpft. Infolgedessen funktioniert Drag & Drop jetzt unter anderem. Inhalte und andere Dinge können jetzt mit der Maus verschoben werden und vieles mehr.

* Neue Version 5 des Python-Pakets v2.7.2 mit GTK + 2.24.32.



Links:

Herunterladen: gnumeric.lha

Homepage: Gnumeric ist eine Tabellenbearbeitung, die Microsoft Excel ähnelt und wie der Textverarbeiter Abiword Teil der Gnome Office Suite ist.Neu in dieser Version:* Das Programm wurde mit GTK + 2.24.32 verknüpft. Infolgedessen funktioniert Drag & Drop jetzt unter anderem. Inhalte und andere Dinge können jetzt mit der Maus verschoben werden und vieles mehr.* Neue Version 5 des Python-Pakets v2.7.2 mit GTK + 2.24.32.Links:Herunterladen: gnumeric.lhaHomepage: http://www.gnumeric.org

Back to previous page