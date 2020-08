Amiga Future Nachrichten Portal

Neue Amiga Future Ausgabe jetzt vorbestellen Published 20.08.2020 - 18:15 by AndreasM



Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt die neue Ausgabe vorzubestellen. Natürlich nur falls ihr das noch nicht getan haben solltet.



Das ist der schnellste Weg das neue Amiga Future Heft bei sich zuhause zu haben. Die Vorbestellungen werden zeitgleich mit den Abos verschickt.



Apropo Abo: Vielleicht doch lieber gleich ein Jahres-Abo?



Sicherer geht es nicht wenn man keine Ausgabe des Magazines verpassen will.

Wir haben zwar erst vor einiger Zeit die Druckauflage der Amiga Future erhöht, aber auch diese Menge wird irgendwann einmal nicht mehr ausreichen.

Einige User haben das leider kurz vor der letzten Auflagenerhöhung zu spüren bekommen. Das war natürlich so nicht von uns geplant aber anders ging es leider nicht.



Die Inhaltsangaben der neuen Amiga Future und natürlich auch die aller bereits erscheinen Hefte, findet ihr unter der Adresse...



app.php/kb/index?c=13



Einzelhefte können hier bestellt werden:

Und der Übersichthalber kann man hier nochmal die Abos extra bestellen:



https://www.amigashop.org

https://www.amigafuture.de

