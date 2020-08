Amiga Future Nachrichten Portal

IBrowse: Speichern Sie Updates + mehr Währungen Published 20.08.2020 - 18:02 by AndreasM



In den letzten Wochen haben wir daran gearbeitet, den Store zu aktualisieren, um die neueste Version der PayPal-Kaufabwicklung (auch bekannt als Smart Buttons) zu verwenden. Dies ist jetzt vorhanden und wir hoffen, dass dadurch die Probleme für Kunden behoben werden, die zuvor Fehler von PayPal erhalten haben, und dass mehr Kunden mit Kredit- / Debitkarte bezahlen können, ohne sich für ein PayPal-Konto anmelden zu müssen.



Gleichzeitig haben wir zusätzlich zu den bereits angebotenen Währungen in australischen Dollar, britischen Pfund, kanadischen Dollar, Euro und US-Dollar jetzt die tschechische Krone, die dänische Krone, den ungarischen Forint, den japanischen Yen, den neuseeländischen Dollar und die norwegische Krone hinzugefügt , Polnischer Zloty, Russischer Rubel, Schwedische Krone und Schweizer Franken hinzugefügt. Ziel ist es, Währungsumrechnungsgebühren im Zusammenhang mit Zahlungen zu vermeiden, die PayPal Kunden (in ihrem Wechselkurs versteckt) in diesen Ländern zuvor bei der Umrechnung von lokaler Währung in Euro berechnet hat, was wiederum günstigere Preise bedeuten dürfte. Wenn Eure Währung immer noch fehlt oder Ihr Probleme mit der Abwicklung habt, in dem die falsche Währung angezeigt wird, teilt uns dies bitte mit und wir werden uns darum kümmern.



