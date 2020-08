Amiga Future Nachrichten Portal

Überarbeitete Version von AbiWord 2.8.6 für AmiCygnix veröffentlicht Published 20.08.2020 - 18:00 by AndreasM



Neu in dieser Version:



* Das Programm wurde mit GTK + 2.24.32 verknüpft. Infolgedessen funktioniert Drag & Drop jetzt unter anderem. Inhalte und andere Dinge können jetzt mit der Maus verschoben werden und vieles mehr.

* Die enthaltenen Aspell-Kataloge in Deutsch und Englisch zur Rechtschreibprüfung wurden aktualisiert. Die separat erhältlichen Aspell-Kataloge werden ebenfalls aktualisiert.

* Verschiedene Bibliotheken wurden aktualisiert:

- libwpd-0.9.9: Eine Bibliothek zum Lesen und Schreiben von Corel WordPerfect (tm) -Dokumenten.

- libwps-0.2.10: Eine Bibliothek zum Lesen von Microsoft Works-Textverarbeitungsdokumenten.

- wv-1.2.9: Word-Dokumentfilterbibliothek und Dienstprogramme.

* Der Lokalisierungscode wurde überarbeitet. Mit den neuen Funktionen von AmiCygnix 1.6 kann AbiWord jetzt alle verfügbaren Sprachen verwenden. Sprachen wie "Kanadisches Englisch" waren vorher nicht möglich.



Links:

Download:

Download: http://os4depot.net/index.php?function= ... biword.lha Homepage: https://www.abisource.com

