Chat-Client Pidgin 2.13.0 für AmiCygnix veröffentlicht Published 18.08.2020 - 14:43 by AndreasM



Pidgin unterstützt viele Protokolle, die gleichzeitig verwendet werden können.





Neu in diesem Paket:



Neue Version 2.13.0 mit vielen Neuerungen gegenüber der Vorgängerversion 2.10.6.

Neue Protokolle für Discord, Facebook, Skype und Twitter.

Das Programm war mit GTK + 2.24.32 verknüpft. Infolgedessen funktioniert Drag & Drop jetzt unter anderem.

Das Programm wurde mit GnuTLS 3.6.13 verknüpft. Probleme mit SSL / TLS-Verbindungen sollten jetzt behoben sein.

Aktualisierte Aspell-Kataloge in Deutsch und Englisch zur Rechtschreibprüfung.

Verschiedene Bugfixes.



Unterstützte Protokolle:



1. Pidgin-Paket:

- AIM

- Gadu-Gadu

- Google Talk

- GroupWise

- ICQ

- IRC

- SIMPLE

- Sametime

- XMPP / Jabber

- Zephyr



2. Third party:

- Discord

- Facebook

- Skype (HTTP)

- Twitter



http://os4depot.net/index.php?function= ... pidgin.lha

