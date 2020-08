Amiga Future Nachrichten Portal

AmigaOS 4: Claws-Mail 3.9.2 Release 2 für AmiCygnix veröffentlicht Published 18.08.2020 - 14:42



Claws-Mail ist ein E-Mail-Client, der auf GTK + basiert. Viele zusätzliche Funktionen, wie ein RSS-Aggregator oder ein Kalender, werden durch zusätzliche Plug-Ins bereitgestellt.



Neu im Vergleich zur ersten Version:



Das Programm war mit GTK + 2.24.32 verknüpft. Infolgedessen funktioniert Drag & Drop jetzt unter anderem. Mails können jetzt mit der Maus verschoben werden und vieles mehr.

Das Programm verwendet jetzt GnuTLS 3.6.13. Probleme mit SSL / TLS-Verbindungen sollten jetzt behoben sein.

E-Mail-Adressen und persönliche Daten können jetzt mit LDAP ermittelt werden. Hierzu wurde Claws-Mail mit openldap 2.4.49 verknüpft.

Neue Version 5 des Python-Pakets v2.7.2 mit GTK + 2.24.32.

Die enthaltenen Aspell-Kataloge in Deutsch und Englisch zur Rechtschreibprüfung wurden aktualisiert.

Erfolgreich mit Google Mail getestet.



Unterstützte Protokolle:



POP3

SMTP

SSLv23 / SSLv3 / TLSv1.0 / TLSv1.1 / TLSv1.2 / TLSv1.3 (POP3, SMTP)





Eigenschaften:



Unterstützung von vcalendar-Nachrichten wie der von Evolution oder Outlook. Es bietet einen persönlichen Kalender und einen öffentlichen Kalender mit Import und Export.

Kann RSS-Newsfeeds empfangen.

Sicherung von Nachrichten in gepackten Archiven.

Adaptiver Spamfilter (Bogofilter).

Komfortable Druckunterstützung.

Rechtschreibprüfung (Verwendet die für AbiWord erstellten Aspell-Dicts).

Komfortable und attraktive GUI.

Viele weitere Plugins und Funktionen.





Download:

