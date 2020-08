Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AmiKit XE 11.3 Update veröffentlicht Published 18.08.2020 - 14:39 by AndreasM



Wir haben ein weiteres kostenloses Update veröffentlicht.



Die heutige Version enthält eine Vielzahl von Software-Updates, eine Handvoll Korrekturen und eine Menge neuer Funktionen.



Besonders die Startup-Sequence. Es ist jetzt viel robuster und kümmert sich je nach AmigaOS-Version besser um Patches und ROM-Module. Es unterstützt kick.rom-Versionen 40 bis 47. Daher sollte AmiKit jetzt noch stabiler sein.



AMIKIT:

ist eine ausgefeilte Sammlung von 425 vorinstallierten AmigaOS3.x-Apps und Retro-Spielen für jeden Vampire V2-erweiterten Amiga oder Vampire V4 Standalone oder Windows/Mac/Linux.

Alles ist vorkonfiguriert und gut gestaltet. Tatsächlich zeigt es, wie weit das Amiga-Software-Design seiner Zeit wirklich voraus war!



WEBSEITE:

Für Details und Änderungsprotokoll besucht bitte

(ein moderner HTML5-Browser ist erforderlich) AmiKit schreibt:Wir haben ein weiteres kostenloses Update veröffentlicht.Die heutige Version enthält eine Vielzahl von Software-Updates, eine Handvoll Korrekturen und eine Menge neuer Funktionen.Besonders die Startup-Sequence. Es ist jetzt viel robuster und kümmert sich je nach AmigaOS-Version besser um Patches und ROM-Module. Es unterstützt kick.rom-Versionen 40 bis 47. Daher sollte AmiKit jetzt noch stabiler sein.AMIKIT:ist eine ausgefeilte Sammlung von 425 vorinstallierten AmigaOS3.x-Apps und Retro-Spielen für jeden Vampire V2-erweiterten Amiga oder Vampire V4 Standalone oder Windows/Mac/Linux.Alles ist vorkonfiguriert und gut gestaltet. Tatsächlich zeigt es, wie weit das Amiga-Software-Design seiner Zeit wirklich voraus war!WEBSEITE:Für Details und Änderungsprotokoll besucht bitte http://www.amikit.amiga.sk (ein moderner HTML5-Browser ist erforderlich)

Back to previous page