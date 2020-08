Amiga Future Nachrichten Portal

Meanwell RT50-B Befestigung für das Netzteilgehäuse des A300/A600 Published 16.08.2020 - 15:32 by osz



Zum GitHub-Repository: Dave Poo hat auf GitHub eine in KiCAD erstellte Platine bereitgestellt, die nach Fertigung den Anschluss eines leistungsstarken und kostengünstigen Meanwell RT50-B Netzteils samt Unterbringung in einem Netzteil des Amiga 600 (A300/A600) ermöglicht. Wie er in seinem Repository schreibt, ist es möglich, dass das Design auch für das Gehäuse des Amiga 1200 Netzteils funktioniert, allerdings hat er das nicht ausprobiert.Zum GitHub-Repository: https://github.com/davepoo/AmigaPSUToMeanwell

